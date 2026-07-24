Директор Иркутского авиазавода Сойнов: ожидаем еще один контракт на лайнер МС-21

Иркутский авиазавод ждет подписания нового контракта на МС-21 в ближайшее время Директор Иркутского авиазавода Сойнов: ожидаем еще один контракт на лайнер МС-21

Москва24 июл Вести.Иркутский авиационный завод в ближайшее время ожидает подписания еще одного контракта на поставку самолетов МС-21. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов.

По его словам, на сегодняшний день в разной степени готовности находятся 18 отечественных самолетов МС-21.

Сейчас у нас в разной степени готовности 18 самолетов МС-21. Мы в ближайшее время ожидаем подписания еще одного контракта. Соответственно, работаем уже на планомерный, ритмичный выпуск серийной продукции сказал Сойнов

Директор завода отметил, что заказчики уже ждут новые самолеты.

Заказчики ждут наш самолет. Важно сейчас пройти сертификационные процедуры и начать передачу техники в авиакомпании, где наш самолет востребован отметил он

Сойнов объяснил, почему новый самолет востребован у "Аэрофлота".

МС-21 – это современный самолет, во многом уже с большой долей выполненный из композиционных материалов, поэтому самолет востребован в наших авиакомпаниях подчеркнул директор предприятия

Президент России Владимир Путин в пятницу находится с визитом в Иркутской области, в рамках которого приехал на Иркутский авиационный завод. Главу государства сопровождали губернатор региона Игорь Кобзев, руководитель Ростеха Сергей Чемезов и генеральный директор завода Сойнов.

Путин в ходе визита осмотрел кабину первого серийного самолета МС-21.