Москва24 июл Вести.Полетная дальность будущей укороченной версии самолета МС-21-210 должна превышать 5 тыс. км. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего визита на Иркутский авиационный завод ПАО "Яковлев".

Глава государства поинтересовался характеристиками укороченного МС-21 у главы Ростеха Сергея Чемезова. По его словам, дальность полета новой версии воздушного судна составить не менее 5 тыс. км.

Не менее пяти тысяч, сюда [из Москвы в Иркутскую область] будет пять тысяч, должно быть больше, явно должно быть больше, если укороченная [версия] подчеркнул президент

Помимо этого Владимир Путин спросил, насколько пассажиров рассчитана укороченная версия. Директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов ответил, что в нем будет порядка 140 мест.

Востребованная будет машина ответил российский лидер

Путин также осмотрел кабину первого серийного самолета МС-21,где летчики-испытатели "Яковлева" Александр Гуськов и Сергей Михайлюк доложили ему о подготовке к первому полету.