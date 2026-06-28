Москва28 июнВести.Импортозамещенный среднемагистральный самолет МС-21 при полной загрузке пассажирами и попутным грузом может пролететь почти 3 тыс. километров. Об этом рассказали президенту России Владимиру Путину в Жуковском во время осмотра новой российской авиатехники Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести".
Глава государства побывал в кабине самолета МС-21, где смог пообщаться с главным конструктором и летчиком-испытателем.
2950 километров [может пролететь], это с максимальной коммерческой загрузкой, то есть это пассажиры и попутный грузрассказал главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин
Президент поинтересовался, куда можно из Москвы долететь на самолете. На что конструктор ответил: "Весь Урал". Летчик-испытатель Роман Таскаев добавил, что до Омска, например, около 2,2 тыс. километров, а до Новосибирска уже почти 3 тыс. километров.