ОАК: первый серийный МС-21-310 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский

Из Иркутска в Жуковский: первый серийный МС-21 совершил дальний перелет ОАК: первый серийный МС-21-310 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский

Москва13 авг Вести.Дальний перелет совершил первый серийный среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21-310. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая входит в Ростех.

Самолет перелетел из Иркутска в Жуковский. Полет проходил 5 часов 50 минут на высоте 12100 метров. Расстояние между двумя аэродромами лайнер преодолел на крейсерской скорости 850 километров в час.

Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиационного завода "Яковлева" на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова пояснили в ОАК

За штурвалом первого серийного импортозамещенного авиалайнера МС-21 при перелете из Иркутска были Герои России, летчики испытатели Роман Таскаев и Олег Кононенко. В экипаж также вошел ведущий инженер по летным испытаниям бортовой оператор Александр Попов. Пилоты отметили надежную и штатную работу всех систем самолета. Тщательную проверку всех систем специалисты КБ "Яковлева" проведут уже в Жуковском.

МС-21 рассчитан на перевозку от 163 до 211 пассажиров. Новый самолет МС-21 должен полностью завершить программу летных испытаний в первом квартале 2027 года, а до конца следующего года получить сертификат летной годности.

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов предложил вернуть русское имя Як-242 новому самолету МС-21.