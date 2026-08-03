Москва3 авгВести.Автор ИС "Вести" Евгений Попов прокомментировал кадры первого полета полностью импортозамещенного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.
Полетел наш красавец! МС-21 без буржуинских комплектующих! Airbus и Boeing думали, что это они отключили нас от самолетов, а в итоге это мы отключили их от неба самой большой страны на планете! С возвращением, русский авиапром! Мы без тебя скучали!написал он в своем канале в МАХ
Ранее Минпромторг РФ распространил кадры первого полета МС-21. Самолет пробыл в воздухе один час 23 минуты на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км/ч.