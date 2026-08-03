Журналист Богданов предложил вернуть самолету МС-21 свое имя

Журналист Богданов предложил вернуть самолету МС-21 традиционное название Журналист Богданов предложил вернуть самолету МС-21 свое имя

Москва3 авг Вести.Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов предложил вернуть русское имя Як-242 импортозамещенному среднемагистрального пассажирскому самолету МС-21.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

И родное русское имя самолету тоже бы хорошо вернуть. Яковлев 242. По нашей традиции отметил Богданов

Ранее сообщалось, что автор ИС "Вести" Евгений Попов прокомментировал кадры первого полета полностью импортозамещенного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.

3 августа кадры полета распространил Минпромторг РФ. Самолетом управлял экипаж из заслуженных летчиков-испытателей: Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.