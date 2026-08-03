Москва3 авгВести.Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов предложил вернуть русское имя Як-242 импортозамещенному среднемагистрального пассажирскому самолету МС-21.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
И родное русское имя самолету тоже бы хорошо вернуть. Яковлев 242. По нашей традицииотметил Богданов
Ранее сообщалось, что автор ИС "Вести" Евгений Попов прокомментировал кадры первого полета полностью импортозамещенного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.
3 августа кадры полета распространил Минпромторг РФ. Самолетом управлял экипаж из заслуженных летчиков-испытателей: Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.