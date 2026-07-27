Путин: в ходе проведения СВО хочется быть смелее, но есть риски

Путин: в ходе СВО хочется быть смелее, но есть риски Путин: в ходе проведения СВО хочется быть смелее, но есть риски

Москва27 июл Вести.В ходе проведения спецоперации хочется быть смелее, но есть риски. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва после заключительного пленарного заседания нижней палаты парламента.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет действовать аккуратно, но добиваясь поставленных целей. Путин отметил, что один из награждаемых военнослужащих сказал: "Мы победим, но надо быть смелее".

Очень хочется. Но возникает вопрос – еще смелее? Здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся заявил Путин

Ранее глава государства отметил, что народ России выражает свою поддержку бойцам, которые выполняют поставленные задачи в ходе проведения специальной военной операции.