Москва13 июл Вести.РФ никогда не прекращала помощь Ирану, контакты происходят на многих уровнях. Об этом ИС "Вести" рассказал сопредседатель Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Собранием Исламского Совета Исламской Республики Иран Дмитрий Василенко.

Он добавил, что РФ испытывает братские чувства по отношению к Исламской Республике и будет делать все возможное для помощи народу Ирана в его борьбе.

Мы никогда ее [помощь Ирану] не прекращали. И по линии Государственной думы, нижней палаты парламента, шли контакты. Они ни на один день не прекращались. У нас, соответственно, есть свои решения, у нас свои планы, есть задачи, мы их реализуем. Они не всегда находятся на поверхности, понимаете, политика не всегда делается в открытую. Но тем не менее, все то, что касается Ирана, мы испытываем самые дружеские, самые братские чувства и, естественно, будем помогать Ирану и народу Ирана для того, чтобы они выстояли в этой борьбе объяснил Василенко

Ранее сообщалось, что товарооборот между Ираном и РФ вырос на 2%. Развитие торговых отношений происходит, несмотря на обострение конфликта между Исламской Республикой и США.