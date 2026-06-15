Москва15 июн Вести.Агрессивные действия Израиля и США по отношению к Ирану привели к консолидации всего иранского общества. Об этом заявил представитель АНО "Русско-иранский центр правового и экономического сотрудничества" Аббас Мирзаи Гази в интервью для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Ключевым фактором, по словам эксперта, стало пробуждение молодого поколения иранцев, которое, оставив политический нейтралитет, встало плечом к плечу со своими предками в борьбе против общих противников.

Я думаю, иранские народы стали еще ближе, еще патриотичнее. И это отношение особенно заметно не только по отношению к Родине, к нашему государству, но и по отношению друг к другу - мы стали крепче и крепче. Агрессия сионистского режима и Соединенных Штатов стала поводом, чтобы наши народы еще раз объединились вокруг нашего государства. Сейчас, особенно наши новые поколения, которые даже не соблюдают хиджаб (мусульманская одежда для женщин - прим. ред.), либо законодательство ислама, они начали очень уважать наше государство. Они сейчас все готовы за Родину делать все, что могут. Я думаю, все действия, которые были против Ирана, дали обратный результат заявил Гази

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что народ Ирана доказал, что его голос должен иметь вес при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Иранцы проявили сплоченность и готовность бороться, и это нельзя игнорировать, подчеркнул глава государства.