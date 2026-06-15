Москва15 июн Вести.Тегеран добился того, что США взяли на себя роль гаранта безопасности и контроля за действиями Израиля в отношении Ирана. Об этом заявил представитель АНО "Русско-иранский центр правового и экономического сотрудничества" Аббас Мирзаи Гази в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, это изменение является серьезным переломным моментом по прежней региональной стратегии взаимоотношений Вашингтона и Тель-Авива.

Впервые Соединенные Штаты фактически взяли на себя обязательство за контролем действий сионистского режима. Раньше Вашингтон всегда говорил, что [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху - не наш сотрудник, мы не можем отвечать за его действия, но сегодня ситуация изменилась. Иран создал такие условия, при которых США были вынуждены выступить гарантом поведения Израиля. Это серьезный удар по прежней региональной стратегии отношений Вашингтона и Тель-Авива. Многие годы схема была простой: Америка подписывает соглашение, а сионистский режим оставляет за собой право действовать вне любых договоренностей. В данном случае такой возможности больше нет рассказал Гази

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп осудил атаку Израиля на Бейрут и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить удары по Ливану.

Позднее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Главы государств обсудили ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном и возможность подписания меморандума о взаимопонимании.