Товарооборот между РФ и Саудовской Аравией может достичь 10 миллиардов долларов

Россия и Саудовская Аравия в будущем могут увеличить товарооборот до $10 млрд Товарооборот между РФ и Саудовской Аравией может достичь 10 миллиардов долларов

Москва4 июн Вести.Товарооборот между Россией и Саудовской Аравией в будущем может увеличиться до десяти миллиардов долларов. Об этом заявил глава российско-саудовского делового совета Тарек аль-Кахтани​​​ агентству РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день процесс усложняет только вопрос денежных переводов, но даже несмотря на это, товарооборот между странами вырос с 2020 года до трех миллиардов долларов.

Мы надеемся, что в будущем товарооборот между РФ и Саудовской Аравией увеличится до десяти миллиардов долларов заявил Тарек аль-Кахтани

Он отметил, что потенциальное увеличение может быть обеспечено за счет развития торговли природными ископаемыми, а также сотрудничества в сфере промышленного производства и туристического сектора.

Между тем, ректор Государственного университета по землеустройству Александр Линников рассказал, что приглашение Саудовской Аравии на ПМЭФ является частью тенденции по укреплению отношений РФ с государствами Ближнего Востока, которая продолжается с 2021 года.

В мае директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев сообщил, что Россия ожидает рост турпотока из Саудовской Аравии до 200 тысяч человек к концу 2026 года. По его словам, введение безвизового режима способно увеличить поток туристов на 30–50%.