Москва4 июнВести.Товарооборот между Россией и Саудовской Аравией в будущем может увеличиться до десяти миллиардов долларов. Об этом заявил глава российско-саудовского делового совета Тарек аль-Кахтани агентству РИА Новости.
По его словам, на сегодняшний день процесс усложняет только вопрос денежных переводов, но даже несмотря на это, товарооборот между странами вырос с 2020 года до трех миллиардов долларов.
Мы надеемся, что в будущем товарооборот между РФ и Саудовской Аравией увеличится до десяти миллиардов долларовзаявил Тарек аль-Кахтани
Он отметил, что потенциальное увеличение может быть обеспечено за счет развития торговли природными ископаемыми, а также сотрудничества в сфере промышленного производства и туристического сектора.
Между тем, ректор Государственного университета по землеустройству Александр Линников рассказал, что приглашение Саудовской Аравии на ПМЭФ является частью тенденции по укреплению отношений РФ с государствами Ближнего Востока, которая продолжается с 2021 года.
В мае директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев сообщил, что Россия ожидает рост турпотока из Саудовской Аравии до 200 тысяч человек к концу 2026 года. По его словам, введение безвизового режима способно увеличить поток туристов на 30–50%.