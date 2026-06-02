Москва2 июн Вести.Приглашение Саудовской Аравии на ПМЭФ является частью тенденции по укреплению отношений РФ с государствами Ближнего Востока, которая продолжается с 2021 года. Таким мнением с ИС "Вести" поделился ректор Государственного университета по землеустройству Александр Линников.

Приглашение Саудовской Аравии в качестве государства-гостя ПМЭФ-2026 это абсолютно закономерно и правильно. Отношения России с Ближневосточным регионом планомерно улучшаются. Достаточно напомнить, что еще в 2021 году, до начала конфликта на Украине и специальной военной операции, гостем Санкт-Петербургского форума выступил Катар. Тенденция на укрепление отношений с государствами Ближнего Востока, которые являются нашими вполне закономерными союзниками, продолжается заявил Линников

Ранее ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев заявил, что проведение ПМЭФ принесет Санкт-Петербургу инвестиции и большое количество туристов.