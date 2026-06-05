Глава Минэнерго Саудовской Аравии: мы будем вместе с РФ, пока смерть не разлучит Глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил о приверженности партнерству с Россией

Москва5 июн Вести.Партнерство России и Саудовской Аравии помогает двум государствам успешно преодолевать все сложности, с которым они сталкиваются. Народы обеих стран будут вместе, пока смерть их не разлучит. Об этом министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2026.

Принц напомнил, что партнерство двух стран началось в 2015 году, и с тех пор Москва и Эр-Рияд остаются привержены друг другу.

Это партнерство успешно помогает преодолевать нам все сложности, с которыми мы сталкиваемся, начиная с пандемии COVID-19 и дальше, несмотря на все эти грозы, штормы и ветра, которые дуют по всему миру, и не всегда это попутные ветры… И, хотя я мусульманин, а его превосходительство (президент Владимир Путин. – Прим. ред.) и Российская Федерация – это православная страна, но, тем не менее, мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас сказал он

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией в будущем может увеличиться до десяти миллиардов долларов. На сегодняшний день процесс усложняет только вопрос денежных переводов.