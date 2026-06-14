Муфтий Гайнутдин: мы вносим свой вклад в развитие отношений с Саудовской Аравией

Муфтий Гайнутдин рассказал о взаимопонимании РФ и Саудовской Аравии Муфтий Гайнутдин: мы вносим свой вклад в развитие отношений с Саудовской Аравией

Москва14 июн Вести.Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) вносит вклад в развитие взаимоотношений РФ и Саудовской Аравии. Об этом заявил главный муфтий-шейх, председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, сообщает ИС "Вести".

Мы вносим свой вклад как в духовное развитие, в братское развитие наших двусторонних отношений, так и вносим вклад в развитие культурных наших связей для укрепления дружбы, братства, взаимопонимания между нашими народами сказал он

К 100-летию установления дипотношений между Россией и Саудовской Аравией на Новой сцене театра Вахтангова в Москве состоялся спектакль "Красный паша". Постановка посвящена дипломату Кариму Хакимову, который был первым полномочным представителем СССР в ряде арабских стран.

Мы приняли участие в театрализованной постановке, посвященной Кариму Хакимову, "Красный Паша". И через него мы вспоминаем вековую историю, которая возвращает нас в 1926 год, отмечая великолепный вклад Хакимова в развитие двусторонних отношений и его личной дружбы с его величеством королем Саудовской Аравии Абдузизом аль Саудом отметил чрезвычайный и полномочный посол Саудовской Аравии в РФ Сами Мохаммед А. Альсадхан

В День России король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в своем поздравлении, направленному президенту РФ Владимиру Путину, оценил "прекрасные отношения между двумя дружественными странами".