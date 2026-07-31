МИД РФ: Москва и Эр-Рияд выступили за безопасность судоходства в Красном море

Россия и Саудовская Аравия подтвердили важность свободы судоходства МИД РФ: Москва и Эр-Рияд выступили за безопасность судоходства в Красном море

Москва31 июл Вести.Россия и Саудовская Аравия подтвердили важность обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом сообщили в сообщении МИД России по итогам встречи заместителя главы ведомства Александра Алимова с послом Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммедом Ас-Садханом.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в Совете Безопасности ООН по вопросам политического урегулирования ситуации в Йемене. Также дипломаты выразили обеспокоенность ростом напряженности в акваториях вокруг страны.

Подтверждена важность обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе говорится в сообщении

Переговоры были посвящены вопросам координации усилий по урегулированию ситуации в Йемене и обеспечению стабильности в регионе.