Москва31 июлВести.Россия и Саудовская Аравия подтвердили важность обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом сообщили в сообщении МИД России по итогам встречи заместителя главы ведомства Александра Алимова с послом Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммедом Ас-Садханом.
В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в Совете Безопасности ООН по вопросам политического урегулирования ситуации в Йемене. Также дипломаты выразили обеспокоенность ростом напряженности в акваториях вокруг страны.
Подтверждена важность обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливеговорится в сообщении
Переговоры были посвящены вопросам координации усилий по урегулированию ситуации в Йемене и обеспечению стабильности в регионе.