МИД РФ сообщил об обеспокоенности Москвы и Эр-Рияда обстановкой в Йемене

Россия и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность ситуацией в Йемене МИД РФ сообщил об обеспокоенности Москвы и Эр-Рияда обстановкой в Йемене

Москва31 июл Вести.Россия и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность рисками ухудшения военно-политической обстановки в Йемене и эскалации напряженности в прилегающих акваториях. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи замминистра иностранных дел РФ Александра Алимова с послом Саудовской Аравии Сами Мухаммедом Ас-Садханом.

Встреча состоялась по просьбе саудовской стороны.

Выражена обоюдная обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в стране и эскалацией напряженности в приграничных с ней акваториях говорится в сообщении МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе переговоров особое внимание было уделено актуальным вопросам сотрудничества в рамках Совета Безопасности ООН для содействия политическому урегулированию ситуации в Йемене.