Иран призвал хуситов и Саудовскую Аравию вернуться от конфликта к диалогу В Тегеране призвали хуситов и Саудовскую Аравию возобновить диалог

Москва26 июл Вести.Йеменским хуситам и Саудовской Аравии необходимо выстроить диалог, чтобы решить спорные вопросы и избежать эскалации конфликта. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Ирана.

В МИД исламской республики подчеркнули, что только диалог может вернуть стабильность в регионе.

Нужно вернуться к диалогу и к выполнению взятых на себя ранее обязательств. Это единственный путь для того, чтобы страдания йеменского народа прекратились и для возвращения региональной стабильности отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи

20 июля йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны, когда Эр-Рияд попытался помешать посадке иранского самолета с делегацией хуситов. Уже на следующий день движение "Ансар Алла" сообщило о перехвате шести торговых судов за сутки после начала морской блокады Эр-Рияда. В ответ возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по военным объектам хуситов в провинции Ходейда. Уточняется, что их целью стали позиции, которые угрожали коммерческому судоходству в Красном море. Хуситы, в свою очередь, ударили десятками БПЛА и ракет по портовым городам Джизан и Янбу на западе Саудовской Аравии. По словам официального представителя движения "Ансар Алла" Яхьи Сариа, для атак использовались десятки баллистических ракет и беспилотников.