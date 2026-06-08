Обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания, заявили в Совбезе Совбез РФ: обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания

Москва8 июн Вести.Текущая обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания, заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в ходе заседания комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета при СБ.

На заседании обсуждалось развитие отношений с государствами Южного Кавказа с учетом роста турбулентности геополитических процессов, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Открывая заседание комитета, заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул, что текущая обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания отмечается в сообщении пресс-службы

Ранее в МИД РФ заявили, что Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для Москвы, поскольку Россия тесно связана с происходящими там процессами.