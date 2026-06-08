Москва8 июнВести.Текущая обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания, заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в ходе заседания комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета при СБ.
На заседании обсуждалось развитие отношений с государствами Южного Кавказа с учетом роста турбулентности геополитических процессов, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
Открывая заседание комитета, заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул, что текущая обстановка на Южном Кавказе требует пристального вниманияотмечается в сообщении пресс-службы
Ранее в МИД РФ заявили, что Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для Москвы, поскольку Россия тесно связана с происходящими там процессами.