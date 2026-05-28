Москва28 маяВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не уйдет с Южного Кавказа, как бы этого ни хотелось многим на Западе.
По ее словам, Россия искренне заинтересована в стабильности и процветании региона Южного Кавказа.
Россия, вопреки желаниям многих на Западе, никуда с Южного Кавказа не уйдет, уходить не собирается. Это невозможно по определению в силу исторических и географических причинсказала Захарова журналистам
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Армения была, есть и останется братской для России страной. Он указывал, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) принесло стране много дивидендов.