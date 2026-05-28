Захарова: Россия никуда не уйдет с Южного Кавказа

Захарова: Москва, вопреки желаниям на Западе, никуда не уйдет с Южного Кавказа Захарова: Россия никуда не уйдет с Южного Кавказа

Москва28 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не уйдет с Южного Кавказа, как бы этого ни хотелось многим на Западе.

По ее словам, Россия искренне заинтересована в стабильности и процветании региона Южного Кавказа.

Россия, вопреки желаниям многих на Западе, никуда с Южного Кавказа не уйдет, уходить не собирается​​​. Это невозможно по определению в силу исторических и географических причин сказала Захарова журналистам

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Армения была, есть и останется братской для России страной. Он указывал, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) принесло стране много дивидендов.