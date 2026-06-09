ОДКБ: рост влияния ЕС и США на Кавказский регион усилит напряженность

В ОДКБ предупредили о росте напряженности на Кавказе из-за активности ЕС и США ОДКБ: рост влияния ЕС и США на Кавказский регион усилит напряженность

Москва9 июн Вести.Рост влияния Евросоюза (ЕС), США и Турции на страны в Кавказском регионе создаст еще больший очаг напряженности, заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков на XIX совещании руководителей головных подразделений антитеррористических структур государств СНГ и руководителей национальных структур стран Содружества, обеспечивающих координацию работы по противодействию терроризму и экстремизму.

По-прежнему высоким остается уровень конфликтного потенциала в Кавказском регионе. Думаю, что рост влияния Европейского союза, США и Турции на страны этого региона создаст еще больший очаг напряженности сказал он

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в ходе заседания комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета при СБ заявил, что текущая обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания.