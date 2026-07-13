Россия и арабские государства готовятся к проведению совместного форума В октябре пройдет экономический Российско-арабский форум

Москва13 июл Вести.Российско-арабский форум, посвященный экономическому сотрудничеству, пройдет в начале октября. Подготовку к мероприятию обсудили на встрече советника президента РФ Антона Кобякова с послом Бахрейна в России Ахмедом Аль-Саати, сообщили в фонде "Росконгресс", выступающем организатором форума.

Ожидается, что площадка станет постоянно действующим механизмом развития экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и арабскими государствами.

Петербургский международный экономический форум в очередной раз подтвердил высокий интерес наших арабских партнеров к развитию совместных инициатив. Мы признательны за высокую оценку организации ПМЭФ и готовы создать постоянно действующий механизм взаимодействия, который позволит перевести этот интерес в конкретные проекты заявил Кобяков

Форум пройдет в рамках реализации договоренностей, достигнутых президентом России и главами арабских государств в ходе многосторонних переговоров. Ожидается, что он станет площадкой для реализации решений, которые будут выработаны на предстоящей встрече министров иностранных дел России и арабских стран, а также поможет перевести политические договоренности в совместные экономические проекты.

Кроме того, в деловую программу форума планируется включить посещение российских промышленных предприятий представителями арабского бизнеса.