Москва16 июнВести.Заключительный этап объединения национальных платежных систем Ирана и России будет завершен в ближайшие два месяца. Об этом заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.
Глава иранского регулятора 16 июня прибыл в Москву, где обсудит межбанковские связи и новые механизмы сотрудничества.
Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской "Мир" перешел в стадию реализациисказал он, его цитирует иранская гостелерадиокомпания
Хеммати отметил, что в течение двух месяцев иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab.
Работа над объединением платежных систем началась в июле 2024 года. Уже проведены два этапа интеграции: россияне могут использовать MirPay с технологией NFC на смартфонах с Android, а иранцы — снимать наличные в российских банкоматах.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что Москва и Тегеран регулярно проводят переговоры и консультации. По его словам, обсуждения касаются широкого круга тем, особое внимание уделяется региональной повестке.