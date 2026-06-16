Иран и Россия за два месяца завершат интеграцию платежных систем Shetab и "Мир"

Иран и РФ закончат соединение платежных систем в течение двух месяцев Иран и Россия за два месяца завершат интеграцию платежных систем Shetab и "Мир"

Москва16 июн Вести.Заключительный этап объединения национальных платежных систем Ирана и России будет завершен в ближайшие два месяца. Об этом заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

Глава иранского регулятора 16 июня прибыл в Москву, где обсудит межбанковские связи и новые механизмы сотрудничества.

Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской "Мир" перешел в стадию реализации сказал он, его цитирует иранская гостелерадиокомпания

Хеммати отметил, что в течение двух месяцев иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab.

Работа над объединением платежных систем началась в июле 2024 года. Уже проведены два этапа интеграции: россияне могут использовать MirPay с технологией NFC на смартфонах с Android, а иранцы — снимать наличные в российских банкоматах.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что Москва и Тегеран регулярно проводят переговоры и консультации. По его словам, обсуждения касаются широкого круга тем, особое внимание уделяется региональной повестке.