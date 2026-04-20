Джалали: газопровод из России в Иран будет финансироваться по "гибридной модели"

Москва20 апр Вести.Проект газопровода из России в Исламскую Республику Иран будет финансироваться через "гибридную модель". Об этом чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали рассказал "Ведомостям".

При этом дипломат не назвал предполагаемую стоимость проекта.

Что касается финансирования и реализации проекта газопровода, наиболее вероятными моделями являются гибридные модели, т. е. участие крупных российских энергетических компаний наряду с двусторонними механизмами расчетов или c использованием национальных валют передает его слова газета

По мнению директора по проектам Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, заявления о "гибридной модели" говорят о том, что Тегеран не готов сам оплачивать строительство газопровода.

Официально будет, видимо, создано совместное предприятие, а все расчеты будут вестись в рублях и риалах цитирует эксперта издание

Иран с 2023 года продвигает создание газового хаба с участием России, Катара и Туркменистана, а в январе прошлого года был согласован маршрут транзитного газопровода из РФ через Азербайджан.

Ранее Джалали заявил, что в Иране придают системное значение проекту газопровода с Россией, а также рассматривают его как важный элемент энергетического сотрудничества между странами.