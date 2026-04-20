Москва20 апр Вести.Строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" отложено из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью "Ведомостям".

Соглашение о начале строительства этого участка железной дороги планировали подписать 1 апреля, отметил посол. Тегеран вернется к обсуждению этого вопроса в это году.

Мы договорились на 1 апреля 2026 года подписать исполнительный контракт реализации этих железных дорог. Они (США и Израиль - прим. ред.) развязали эту войну, и из-за этой войны не удалось провести этот план. Но война не заставит нас совсем отложить этот план. В этом году, мы надеемся, исполнительную часть контракта мы могли бы реализовать приводят "Ведомости" слова Джалали



По его мнению, временные ограничения, вызванные геополитической обстановкой, подтверждают необходимость строительства логистической инфраструктуры и прокладки новых маршрутов.

В этом контексте основное внимание уделяется укреплению МТК "Север – Юг", который может способствовать развитию торговли между двумя странами более активно, чем раньше, за счет объединения железнодорожных, автомобильных и морских путей подчеркнул посол Ирана

Между тем проект строительства газопровода из России в Иран будет финансироваться через "гибридную модель". При этом посол не назвал предполагаемую стоимость проекта.

Иран с 2023 года продвигает создание газового хаба с участием России, Катара и Туркменистана. В январе прошлого года Иран согласовал маршрут транзитного газопровода из России через Азербайджан.