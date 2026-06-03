В Тегеране объяснили, как партнерство с РФ поможет иранской экономике Азадвери: партнерство с Россией поможет экономике Ирана

Москва3 июн Вести.Совместные предприятия и новые партнеры с Россией помогут экономике Ирана. Об этом ИС "Вести" заявил президент Иранской ассоциации совместных инвестиций с иностранным капиталом при Торгово-промышленной палате Ирана Мехди Азадвери.

По его словам, все компании и организации как в Иране, так и в России стремятся к развитию совместного сотрудничества.

Если иранская сторона найдет новые совместные предприятия и новых партнеров в России, это поможет и экономике Ирана … Здесь [на Петербургском международном экономическом форуме] складывается отличная ситуация для поиска новых партнеров сказал Мехди Азадвери

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Россию за солидарность и поприветствовал поддержку Москвой дипломатической деятельности.