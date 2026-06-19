Свищев: с 1 сентября в России начнет действовать единый QR-код для оплаты

Покупатели смогут оплачивать покупки по единому QR-коду Свищев: с 1 сентября в России начнет действовать единый QR-код для оплаты

Москва19 июн Вести.В России с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг, сообщил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, единый QR-код будет формироваться через Национальную систему платежных карт (НСПК).

Новый стандарт вводится федеральным законом №248-ФЗ, подписанным еще в июле 2025 года. Главное изменение: с 1 сентября вместо множества QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через Национальную систему платежных карт, ту самую, что управляет картами "Мир" и Системой быстрых платежей объяснил Свищев

После сканирования покупатель сможет самостоятельно выбрать способ оплаты – через Систему быстрых платежей, банковский pay-сервис или цифровой рубль, если такая функция доступна.

Свищев отметил, что нововведение должно устранить путаницу на кассах и сохранить для клиентов действующие кешбэки и программы лояльности банков.

Главная цель нововведения – усилить конкуренцию на платежном рынке. Теперь предприниматель не привязан к одному провайдеру, а банки вынуждены бороться за клиента качеством сервиса подчеркнул депутат

Подключение к системе пройдет поэтапно. С 1 сентября 2026 года новые требования распространятся на системно значимые банки и крупные торговые сети, затем – на остальные банки и бизнес. Полностью переход завершится к сентябрю 2028 года.