С 1 сентября в России заработает единая система учета платежных карт В РФ с 1 сентября появится единая система учета платежных карт

Москва30 июл Вести.С 1 сентября 2026 года в России появится единая система учета платежных карт, направленная на борьбу с мошенничеством и дропперскими схемами.

Об этом агентству РИА Новости рассказали эксперты в финансовой сфере.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу масштабное изменение в законе о национальной платежной системе - создание единой системы учета платежных карт. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми "дропперскими" схемами, но порождает много вопросов у клиентов банков рассказал председатель правления "Национального банка сбережений" Алексей Кузьмин

По словам директора по правовым вопросам "Сравни" Юлии Суворовой, единая система будет учитывать все платежные карты, выпущенные российскими банками, вне зависимости от платежной системы. Это касается и ранее выпущенных карт Visa и Mastercard и карт с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать.

При этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что ограничение на количество платежных карт начнет действовать лишь со следующего года. Это дает владельцам более 20 карт время, чтобы решить, какие из них сохранить.

Как отметил Алексей Кузьмин, принудительно и автоматически закрывать уже имеющиеся карты не будут — они останутся рабочими. Ограничение затронет исключительно выдачу новых карт.

Ранее в Росфинмониторинге заявили о снижении числа дропов за первую половину 2026 года на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Также председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что дропперство в России как вид преступления практически сошло на нет после введения уголовного наказания и проведения разъяснительной работы с гражданами.