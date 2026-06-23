Москва23 июн Вести.Универсальный QR-код для оплаты товаров, который появится в России с 1 сентября 2026 года, позволит потребителям упростить процедуру оплаты через платежные приложения. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов.

Он также отметил, что выгода от введения единого QR-код будет и для предпринимателей.

С помощью этого кода можно будет попасть в привычные банки, в привычные приложения, и там произвести оплату. Соответственно, для предпринимателей это тоже будет управляемая система, поскольку оператором будет государственная система платежных карт. Для бизнеса тоже будет меньше издержек вне зависимости от того, захотят там банки какие-то дополнительные комиссии взимать или нет, эквайринг будет регулироваться государством сказал Павлов

Воспользоваться универсальным QR-кодом сможет любой потребитель, пояснил Павлов.

Он для этого и делается, чтобы любой потребитель вне зависимости от того, какой у него банк, какое у него приложение, мог этот код отсканировать и в любом банке, в любом банковском приложении, привычном уже для себя, такую оплату произвести, чтобы не нужно было один код одним приложением сканировать, другой – другим добавил он

Кроме того, по словам председателя ОПИ, QR-код генерируется государством и не будет подвержен подделкам со стороны мошенников.

Потребитель все равно видит, кому он платит, видит, за что он платит, и только после этого подтверждает факт оплаты. То есть здесь, с одной стороны, как бы есть защищенный государственный контур, да, государственная система платежных карт, а с другой стороны, есть всегда решение потребителя, которое сопоставляет в приложении, в котором проходит оплата, финально действительно ли там та сумма, которую ему там сказал кассир, действительно ли она пойдет этому продавцу заключил Павлов

Ранее в ВТБ сообщили о планах распространить оплату по QR-коду для физических лиц в десяти странах к концу 2026 года.