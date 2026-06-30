Костин: ВТБ подумает над открытием банка в Иране, если ситуация урегулируется

Костин высказался о перспективах открытия банка ВТБ в Иране Костин: ВТБ подумает над открытием банка в Иране, если ситуация урегулируется

Москва30 июн Вести.ВТБ подумает над открытием своего банка в Иране, если ситуация в регионе урегулируется. Об этом журналистам заявил глава банка Андрей Костин.

По его словам, для возвращения к обсуждению этого вопроса необходимо дождаться стабилизации обстановки в Исламской Республике.

Мы сейчас подумаем опять о, может быть, открытии нашего банка в Иране​​​. Вот сейчас ситуация если с точки зрения вооруженных действий там прекратится, я думаю, что мы к этому вопросу вернемся сказал Костин

В сентябре прошлого года стало известно, что ВТБ получил от Центрального банка Ирана согласие на открытие филиала в Исламской Республике. Предполагалось, что филиал предложит клиентам трансграничные расчеты в национальных валютах в рамках обслуживания внешне-экономической деятельности.