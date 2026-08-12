Глава ЦБ Ирана: в ближайшее время страна присоединится к НБР БРИКС

Иран анонсировал присоединение к Новому банку развития БРИКС Глава ЦБ Ирана: в ближайшее время страна присоединится к НБР БРИКС

Москва12 авг Вести.Власти Ирана планируют в ближайшее время присоединиться к Новому банку развития (НБР) БРИКС. Об этом сообщил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

Он отметил, что создание НБР является главным результатом совместной работы стран-участниц объединения.

Наша страна в скором времени станет членом этого банка приводит пресс-служба правительства слова Хеммати

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в БРИКС стягиваются экономики мирового большинства. По его словам, в отличие от западных моделей в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) члены нацелены на взаимоуважительные переговоры с прицелом на компромисс.