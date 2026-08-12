Москва12 авгВести.Власти Ирана планируют в ближайшее время присоединиться к Новому банку развития (НБР) БРИКС. Об этом сообщил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.
Он отметил, что создание НБР является главным результатом совместной работы стран-участниц объединения.
Наша страна в скором времени станет членом этого банкаприводит пресс-служба правительства слова Хеммати
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в БРИКС стягиваются экономики мирового большинства. По его словам, в отличие от западных моделей в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) члены нацелены на взаимоуважительные переговоры с прицелом на компромисс.