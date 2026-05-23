Москва23 мая Вести.Двадцать семь стран включили внутренние кризисные механизмы, чтобы получить финансирование Всемирного банка на преодоление экономических последствий военного конфликта в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ организации.

В документе Всемирного банка не упоминаются названия стран и общая сумма потенциально запрашиваемых средств, но чиновники в Кении и Ираке подтвердили свой запрос к Всемирному банку о быстрой финансовой поддержке для преодоления последствий конфликта, в частности, стремительный рост цен на топливо и резкое падение доходов от нефти.

Военные действия США и Израиля против Ирана привели к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок энергоносителей из стран Персидского залива, а также отразились на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

Ранее министры финансов европейских стран-членов G7 обратились к главе Минфина Соединенных Штатов Скотту Бессенту с просьбой оказать влияние на американскую администрацию, чтобы та прекратила военную операцию против Ирана. По информации Politico, ключевые главы финансовых ведомств опасаются втягивания Европы "в еще большее экономическое бедствие в связи с конфликтом" на Ближнем Востоке.