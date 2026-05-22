Москва22 мая Вести.Если судоходство через Ормузский пролив не восстановят до августа, то мировая экономика столкнется с рецессией, сопоставимой с финансовым кризисом 2008 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование консалтинговой компании Rapidan Energy Group.

Базовый сценарий, который рассматривают эксперты компании, подразумевает открытие Ормузского пролива в июле. В этом случае мировой спрос на нефть сократится на 2,6 млн баррелей в сутки, а нефть марки Brent подорожает до $130 за баррель.

Есть и более пессимистичный сценарий, при котором восстановление судоходства произойдет только в августе. Это может привести к тому, что поставки нефти сократятся в III квартале на 6 млн баррелей в сутки.

Текущие макроэкономические условия менее экстремальные нежели в 1970-х или 2007-2008 годах. Однако эта относительно более сильная отправная точка не может нивелировать риск того, что продолжающиеся скачки цен на нефть могут усугубить финансовые и макроэкономические уязвимости приводит Bloomberg мнение экспертов компании

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) сообщила, что мировой продовольственный кризис может разразиться в ближайшие шесть месяцев, если судоходство в Ормузском проливе не возобновится.