Москва21 мая Вести.Глобальный продовольственный кризис может разразиться в течение ближайших шести месяцев, если международное сообщество не предпримет срочных мер в ответ на проблемы с судоходством в Ормузском проливе.

Такое предостережение опубликовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO), сообщает газета Politico.

В заявлении организации подчеркивается, что текущие решения, принимаемые фермерскими хозяйствами и правительствами в отношении использования удобрений, импорта, финансирования и выбора сельскохозяйственных культур, станут определяющими для масштаба роста цен на продукты питания к концу текущего года или началу 2027 года.

Как отмечается в статье, индекс стоимости продуктов питания в апреле продолжил тенденцию к росту, демонстрируя повышение уже третий месяц подряд. Это явление объясняется удорожанием энергетических ресурсов и сложностями с морскими перевозками в районе Ормузского пролива, вызванными продолжающимся ближневосточным конфликтом.

По прогнозам FAO, негативные последствия будут проявляться поэтапно: сначала подорожают энергоносители, за ними последует рост цен на удобрения и семена, что в итоге приведет к снижению урожайности в сельскохозяйственных регионах.

В результате мировая экономика может столкнуться с продовольственной инфляцией, что существенно ударит по потребителям, заключается в материале.

Ранее сообщалось, что судоходные компании стали возить топливо на грузовиках в попытках наладить альтернативные маршруты поставок на время блокировки Ормузского пролива.