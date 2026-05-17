Москва17 мая Вести.Судоходные компании стали возить топливо на грузовиках в попытках наладить альтернативные маршруты поставок на время блокировки Ормузского пролива. Об этом пишет Financial Times.

Все крупные судоходные компании, в том числе Mediterranean Shipping Company (MSK), Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd открыли маршруты для грузоперевозок из портов на Красном море и в Оманском заливе говорится в публикации издания

Маршруты для перевозок грузовыми машинами были открыты, в частности, из Янбу и Кинг-Абдаллы в Саудовской Аравии и Фуджейры в ОАЭ - в такие порты, как Даммам в Саудовской Аравии, Басра в Ираке и Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах.

Для перевозок было привлечено большое количество автомобильного транспорта, поскольку сухопутные пути – это сейчас единственный способ доставить груз в страны Персидского залива. Но, как отметил исполнительный директор немецкой транспортной компании Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен их пропускная способность серьезно ниже.

Как сообщил изданию неназванный лондонский судовой брокер, таким способом пользуются теперь не только топливные, но и зерновые компании.

Из-за того, что транспортным компаниям приходится нести дополнительные расходы, цены на грузоперевозки выросли. Так, стоимость фрахта по маршруту Шанхай – Персидский залив и Красное море увеличилось до рекордных значений, превысив показатель времен пандемии коронавируса.

В апреле США объявили о введении морской блокады Ирана.