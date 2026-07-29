Лавров заявил, что в БРИКС стягиваются экономики мирового большинства Лавров: БРИКС – это новый центр силы для экономик мирового большинства

Москва29 июл Вести.Новые центры силы в мире формируют собственные сетевые структуры, такие как БРИКС. Об этом говорится в интервью Министра иностранных дел Российской Федерации, лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лаврова генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.

Министр отметил, что в отличие от западных моделей в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) члены нацелены на взаимоуважительные переговоры с прицелом на компромисс.

Новые центры силы формируют свои сетевые структуры. БРИКС – одна из них, куда стягиваются ведущие экономики мирового большинства и решают вопросы не так, как это делается в той же НАТО, где Америка командует, и все пытаются так вот подобострастно каким-то образом ублажить гегемона пояснил Лавров

Он также добавил, что в Европейском союзе Брюссель фактически узурпировал права национальных правительств.