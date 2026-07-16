Лавров заявил о совместной с Китаем роли в укреплении евразийской безопасности Лавров: ШОС и БРИКС превратились во влиятельные международные структуры

Москва16 июл Вести.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС стали влиятельными международными структурами благодаря усилиям России и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для газеты "Коммерсант".

Дипломат напомнил, что Россия и Китай стояли у истоков создания ШОС и вместе с партнерами приложили усилия для того, чтобы организация стала одной из наиболее значимых региональных структур.

Сегодня наши страны выступают локомотивами совершенствования деятельности этой организации, превращения ее в одну из несущих опор архитектуры евразийской безопасности, формирующегося полицентричного миропорядка в целом сказал глава МИД РФ

Лавров также отметил что сотрудничество с Китаем в БРИКС является эталоном многосторонней дипломатии крупных государств. По его словам, стороны выступают против западного "индо-тихоокеанского проекта" и поддерживают асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее генсек ШОС Нурлан Ермекбаев заявил, что около 20 стран выразили намерение присоединиться к организации. Государства могут вступить в ШОС в том или ином статусе. Сейчас состав участников насчитывает 10 стран.