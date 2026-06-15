Генсек ШОС Ермекбаев: около 20 стран подали заявки на вступление в организацию

Около 20 стран захотели вступить в ШОС Генсек ШОС Ермекбаев: около 20 стран подали заявки на вступление в организацию

Москва15 июн Вести.Около 20 государств направили обращения в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) о присоединении в том или ином статусе. Об этом заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.

На приеме по случаю 25-летия глава ШОС Ермекбаев отметил, что интерес к организации со стороны мирового сообщества свидетельствует о востребованности ее ценностей и принципов.

В корзине заявок на присоединение к ШОС в том или ином статусе находится около 20 обращений сказал генсек

ШОС была основана в 2001 году. Сейчас в число участников входят Россия, Китай, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, а также Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Кроме того, статус стран-партнеров имеют Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва видит попытки ослабить значение ШОС и не допустит этого. По его словам, у организации есть большой потенциал в решении евразийских проблем.