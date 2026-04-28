Москва28 апр Вести.Иран готов поделиться со странами - членами Шанхайской организации сотрудничества опытом в "нанесении США поражения", заявил замминистра обороны Исламской Республики Реза Талаиник. Об этом 28 апреля сообщило иранское агентство Nour News.

Мы готовы поделиться опытом со всеми остальными странами организации (Шанхайской организации сотрудничества) в нанесении США поражения приводит агентство слова иранского военного

Это заявление замминистра обороны сделал перед началом заседания министров обороны государств - членов ШОС в Киргизии. В ШОС входят 10 стран - Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь, Монголия и Афганистан являются наблюдателями.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в результате чего жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. После этого переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.