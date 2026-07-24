Москва24 июл Вести.Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примут решение об унификации категории стран – партнеров по диалогу и наблюдателей при организации, они будут отнесены к категории партнеров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

23 июля Лавров прибыл в Киргизию для участия в совещании глав МИД стран ШОС.

Мы поработали продуктивно. Это часть подготовки к саммиту ШОС, который состоится осенью в Бишкеке. Проекты документов для лидеров предполагают создание универсального центра борьбы с новыми вызовами и угрозами, центра по борьбе с наркотическими преступлениями. И предстоит объявить о том, что вместо партнеров по диалогу и наблюдателей будет теперь единая категория партнеров ШОС сказал глава российского МИД журналистам

По словам Лаврова, помимо десяти членов ШОС, есть 15 стран-партнеров и 2 наблюдателя. Вся эта категория из 17 стран будет переквалифицирована в статус партнеров, добавил министр.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Россия, Белоруссия, Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Турция, Мальдивы, Бахрейн, Египет, Непал, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мьянма, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Лаос и Шри-Ланка. Наблюдателями являются Монголия и Афганистан.