Лавров и глава МИД Китая обсудили США и ситуацию вокруг украинского конфликта

Лавров и глава МИД Китая обсудили отношения с США и ситуацию вокруг Украины Лавров и глава МИД Китая обсудили США и ситуацию вокруг украинского конфликта

Москва24 июл Вести.Глава российского МИД Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили в Киргизии отношения с Соединенными Штатами и ситуацию вокруг Украины. Информацию об этом обнародовало Министерство иностранных дел РФ.

Обсуждалась тема отношений с США и ситуация вокруг украинского кризиса сказано в материале

Кроме того, согласно этой информации, в беседе был затронут широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, в том числе взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и подготовка к предстоящему саммиту организации.

Также стороны отметили важность укрепления стратегической координации между Россией и Китаем на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, "Группе двадцати", АТЭС и т.д.

Лавров и глава МИД Китая констатировали совпадение или близость подходов двух государств по большинству затронутых тем, сказано в публикации.

23 июля Лавров прибыл в Киргизию на совещание с коллегами по ШОС.