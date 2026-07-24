Москва24 июлВести.Глава российского МИД Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили в Киргизии отношения с Соединенными Штатами и ситуацию вокруг Украины. Информацию об этом обнародовало Министерство иностранных дел РФ.
Обсуждалась тема отношений с США и ситуация вокруг украинского кризисасказано в материале
Кроме того, согласно этой информации, в беседе был затронут широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, в том числе взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и подготовка к предстоящему саммиту организации.
Также стороны отметили важность укрепления стратегической координации между Россией и Китаем на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, "Группе двадцати", АТЭС и т.д.
Лавров и глава МИД Китая констатировали совпадение или близость подходов двух государств по большинству затронутых тем, сказано в публикации.
23 июля Лавров прибыл в Киргизию на совещание с коллегами по ШОС.