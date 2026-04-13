Страны ШОС все чаще используют национальные валюты во взаиморасчетах

Москва13 апр Вести.Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличивают долю национальных валют во взаимных расчетах, а также развивают торгово-инвестиционное сотрудничество, заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев на открытии 6-й Китайской международной выставки потребительских товаров на острове Хайнань.

В ШОС продвигается кооперация в востребованных сферах, таких как электронная коммерция, расширяется доля нацвалют во взаиморасчетах и углубляется инвестиционное сотрудничество отметил Ермекбаев

Ермекбаев напомнил, что в ШОС входят 27 стран, в том числе странычлены, страны-наблюдатели и страны-партнеры.

