Москва20 мая Вести.В настоящий момент силы в мировой экономике перераспределены, это является объективной реальностью. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

По словам дипломата, мир стал меняться по мере того, как новые центры экономического роста, прежде всего Китай, Индия, Бразилия и некоторые африканские страны, начали развиваться быстрыми темпами, а возможности западных стран продолжать использовать колониальные и неоколониальные методы сокращались.

Это объективная реальность. Сейчас в мировой экономике силы перераспределены. Это перераспределение продолжается. Убеждены, что это новое соотношение сил должно быть отражено и в структурах, которые остались после Второй мировой войны. Это и Совет Безопасности ООН. Его нужно реформировать за счет расширения представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. Это и Бреттон-Вудские институты, где количество голосов у стран БРИКС абсолютно не отвечает их реальному весу в мировой экономике сказал Лавров

При этом, отметил министр, страны Запада всячески противятся установлению справедливости в этом отношении.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что БРИКС должен продолжать утверждаться в качестве одной из ключевых опор многополярного мира.