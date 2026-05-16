Лавров сообщил об инициативе России образовать в БРИКС новую инвестплатформу

Россия предложила создать в БРИКС новую инвестиционную платформу Лавров сообщил об инициативе России образовать в БРИКС новую инвестплатформу

Москва16 мая Вести.Россия выступила с инициативой создания в рамках БРИКС новой инвестиционной платформы, которая сможет стать инструментом для привлечения значительных ресурсов в развитие проектов на территории объединения. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Заявление он сделал на посвященной 20-летию БРИКС министерской встрече, прошедшей в Нью-Дели.

В качестве перспективного инструмента Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве нашего объединения и в странах Глобального Юга и Глобального Востока в целом сказал глава российского внешнеполитического ведомства

Министр высказал мнение, что ключевую роль в реализации данной инициативы может сыграть Новый банк развития.

Под новые требования нынешней кризисной геоэкономической ситуации необходимо соответствующим образом скорректировать стратегию деятельности Нового банка развития и адаптировать его модель функционирования уточнил Лавров

13 мая президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.