Москва13 мая Вести.Президент России Владимир Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Встреча состоялась в Москве, в представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце Кремля.

В переговорах принимали участие замглавы администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов.

Госпожа Руссефф, я очень рад вас видеть, добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить сказал Владимир Путин

В прошлый раз глава государства встречался с Руссефф в июне 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Они обсудили вопросы, связанные с созданием цифровой платформы расчетов и инвестиций БРИКС.