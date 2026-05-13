Россефф передала Путину приветствие от президента Бразилии на встрече в Кремле

Москва13 мая Вести.Глава Нового банка развития (НБР) Дилма Россефф встретилась с президентом России Владимиром Путиным и передала ему приветствие от бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы Да Силвы.

Президент Лула передает вам горячий привет, а также большое уважение заявила Россефф во время беседы в Кремле

Она подчеркнула, что для нее большая честь общаться лично с российским президентом и его командой, а сама встреча имеет ключевое значение для деятельности НБР.

Россефф приехала в Россию, чтобы принять участие в первом ежегодном заседании совета управляющих НБР в Москве, намеченном на 14–15 мая.