Посол: Пакистан хочет вступить в БРИКС как естественный партнер объединения

Посол Пакистана в Москве заявил о желании страны вступить в БРИКС Посол: Пакистан хочет вступить в БРИКС как естественный партнер объединения

Москва12 мая Вести.Пакистан стремится стать полноправным участником объединения БРИКС и в этом вопросе надеется на активную поддержку других участников организации, заявил посол страны в России Файсал Нияз Тирмизи.

Дипломат подчеркнул, что Исламская Республика является "естественным партнером БРИКС".

Пакистан является членом ШОС (Шанхайской организации сотрудничества – прим. ред). Индия — тоже. Поэтому Пакистан может и должен быть членом БРИКС. Все остальные страны … выразили твердое желание видеть Пакистан в качестве члена сказал посол в интервью ТАСС

Тирмизи также выразил уверенность, что членство Пакистана принесет БРИКС значительные преимущества.

Россия всегда поддерживала это. Китай поддерживает это. Южная Африка поддерживает это. Бразилия поддерживает это добавил глава пакистанской дипмиссии

Ранее перуанский политик Роберто Санчес объяснил необходимость вступления южноамериканской страны в БРИКС.