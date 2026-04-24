Кандидат в президенты Перу считает, что страна должна присоединиться к БРИКС

Кандидат в президенты Санчес: Перу необходимо вступить в БРИКС Кандидат в президенты Перу считает, что страна должна присоединиться к БРИКС

Москва24 апр Вести.Перу необходимо вступить в БРИКС, страна хотела бы сделать ставку на многополярность, заявил проходящий во второй тур выборов кандидат в президенты Перу Роберто Санчес в интервью РИА Новости.

Перу не накладывает вето и не закрывает торговлю и дипломатические отношения ни с какими странами, отметил Санчес​​​.

Перу нужен суверенитет, ей нужно открыться всем торговым пространствам. Например, я очень положительно отношусь к оси сотрудничества Глобального Юга, например, к БРИКС. Я считаю, что это очень интересное пространство приводит РИА Новости слова Санчеса

По его мнению, якобы либеральные США оказались на деле самой консервативной и протекционистской страной, произвольно вводящей пошлины. Это вряд ли можно назвать моделью, основанной на общих ценностях и взаимной выгоде.

Мы считаем, что суверенитет, взаимосвязь, многосторонность и торговая интеграция являются важными парадигмами подчеркнул Санчес

Политик намерен содействовать возможному присоединению Перу к БРИКС. Присутствие на этом интеграционном рынке важно для страны, поскольку Перу имеет морской порт Чанкай, который позволяет торговать с Азией.

Между тем член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что БРИКС является единственным объединением для будущего человечества, поскольку системе, основанной на лжи и развязанных США войнах, нельзя доверять.

БРИКС объединяет десять государств - Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию и Индонезию.