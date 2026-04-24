Перу необходимо вступить в БРИКС, страна хотела бы сделать ставку на многополярность, заявил проходящий во второй тур выборов кандидат в президенты Перу Роберто Санчес в интервью РИА Новости.
Перу не накладывает вето и не закрывает торговлю и дипломатические отношения ни с какими странами, отметил Санчес.
Перу нужен суверенитет, ей нужно открыться всем торговым пространствам. Например, я очень положительно отношусь к оси сотрудничества Глобального Юга, например, к БРИКС. Я считаю, что это очень интересное пространствоприводит РИА Новости слова Санчеса
По его мнению, якобы либеральные США оказались на деле самой консервативной и протекционистской страной, произвольно вводящей пошлины. Это вряд ли можно назвать моделью, основанной на общих ценностях и взаимной выгоде.
Мы считаем, что суверенитет, взаимосвязь, многосторонность и торговая интеграция являются важными парадигмамиподчеркнул Санчес
Политик намерен содействовать возможному присоединению Перу к БРИКС. Присутствие на этом интеграционном рынке важно для страны, поскольку Перу имеет морской порт Чанкай, который позволяет торговать с Азией.
Между тем член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что БРИКС является единственным объединением для будущего человечества, поскольку системе, основанной на лжи и развязанных США войнах, нельзя доверять.
БРИКС объединяет десять государств - Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию и Индонезию.