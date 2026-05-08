Москва8 мая Вести.Страны, входящие в состав объединения БРИКС, представляют собой современный социальный мир. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Он также отметил, что Франции необходимо вступить в БРИКС, чтобы стать динамичной и разнообразной страной, которая стремится к предпринимательству.

Страны БРИКС представляют собой современный социальный мир. Франция является многополярной страной, потому что во Франции есть эмигранты, например, выходцы с африканского континента, с Магриба, мусульмане, выходцы из стран Азии. Все они воплощают многополярный мир. Этот мир уже стал реальностью во Франции, как и в любой другой стране. Он уже здесь, он у нас дома каждый день. И чтобы представлять динамичную, разнообразную Францию, которая стремится к предпринимательству, это вступление [в БРИКС] – необходимость, это императив. Не видеть этого – все равно что закрывать глаза на реальность, это – все равно, что прятать голову в песок и не смотреть на мир вокруг вас, который развивается, творит, торгует, изобретает заявил Пьер де Голль

Ранее Пьер де Голль заявил, что французского права больше не существует и страна погрязла в европейских правилах, которые душат всякий предпринимательский дух и креативность.