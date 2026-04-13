Москва13 апр Вести.Парижу необходимо стремиться к достижению многополярного мира, и Франции следует вступить в БРИКС для выстраивания нового мирового равновесия. Такое мнение выразил внук президента Франции (1959-1969), генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль агентству ТАСС.

Он отметил, что необходимо замечать и сосредотачиваться на том, что позволяет объединиться в новом демократическом балансе и равновесии между народами.

Франция должна опираться именно на многополярный мир, должна вступить в БРИКС, чтобы выстроить это новое равновесие заявил де Голль

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов ранее рассказал ИС "Вести", что череда конфликтов по всему миру доказывает необходимость перехода к многополярному мироустройству, чему могут поспособствовать усилия таких объединений, как ШОС и БРИКС.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что коллективный Запад пытается противиться наступлению эпохи многополярности.