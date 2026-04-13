Москва13 апр Вести.Соединенные Штаты наказывают себя, наносят ущерб собственной репутации, оскорбляя и похищая глав других стран. Такое мнение выразил внук президента Франции (1959-1969), генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль агентству ТАСС.

По мнению де Голля, из‑за недальновидной политики США Республиканская партия рискует утратить большинство в Палате представителей (нижней палате Конгресса) на предстоящих в ноябре выборах. Как он считает, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп в итоге не останется на посту президента и больше не сможет "делать то, что захочет".

Я думаю, что США сами себя наказывают, оскорбляя глав государств, проявляя такое высокомерие, похищая действующих лидеров, бомбя тех, кто с ними не согласен, вводя санкции в отношении других приводит его слова ТАСС

Ранее член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков рассказал, что США не смогли обеспечить безопасность стран Персидского залива и утратили в результате этого авторитет регионального гегемона.

Кроме того, по мнению президента Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрия Тренина, в конфликте на Ближнем Востоке Иран победил США морально и сохранил управляемость.